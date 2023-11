Offenbar wieder viele Tote bei Angriffen auf den Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sollen nach Angaben des von Hamas-Terroristen kontrollierten Gesundheitsministeriums heute erneut über 200 Menschen getötet worden sein. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn des Krieges gibt die Behörde inzwischen mit über 9000 an. Der Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses in Gazastadt hat Augenzeugenberichte bestätigt, wonach das israelische Militär eine UN-Schule in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia, in der Nähe von Gaza-Stadt, bombardiert haben soll. Dabei sollen mindestens 15 Menschen getötet worden sein. Laut dem Sender CNN stehen für heute 151 deutsche Staatsbürger auf der Liste für die Ausreise aus dem Gaza-Streifen über den Grenzübergang Rafah. Aber laut Deutscher Presseagentur ist die Ausreise von verletzten Palästinensern sowie Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft am Nachmittag gestoppt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 17:00 Uhr