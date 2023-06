Offenbar viele zivile Opfer nach russischen Angriff auf Kramatorsk

Kurzmeldung ein/ausklappen Unruhen bei Paris nach tödlichem Schuss von Polizist auf 17-Jährigen

Paris: In einem Pariser Vorort ist es nach einem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen zu Krawallen gekommen. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, attackierten Demonstranten vor einer Polizeiwache in Nanterre Beamte mit Feuerwerkskörpern und zündeten Autos an. Zwischen den Hochhaussiedlungen wurden Barrikaden errichtet und Feuerwehrkräfte an ihrer Arbeit gehindert. Die Polizei habe Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Laut Behörden wurden 15 Menschen festgenommen. Der 17-Jährige war gestern bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen worden, als er abrupt losfuhr. Nach Angaben des Senders "France Info" wurde der Polizist wegen Verdachts auf Totschlag in Gewahrsam genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 06:00 Uhr