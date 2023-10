Offenbar sprunghafter Anstieg antisemitischer Vorfälle in Bayern

München: Seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Bayern offenbar sprunghaft angestiegen. Die Recherche und Informationsstelle RIAS Bayern dokumentierte bis 19. Oktober 35 solcher Vorfälle mit israelbezogenem Antisemitismus. Ein regionaler Schwerpunkt sei München mit 20 Fällen. Die Leiterin der Einrichtung, Seidel-Arpaci, betonte, online und auf den Straßen sei eine antisemitische Grundstimmung massiv spürbar. Auch bundesweit ist die Zahl antisemitscher Vorfälle in den letzten zwei Wochen deutlich angestiegen. Das Bundeskriminalamt bereitet sich im Fall einer israelischen Bodenoffensive nach eigenen Angaben auf eine weitere Verschärfung der Sicherheitslage in Deutschland vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 10:30 Uhr