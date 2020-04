Offenbar neue Staatshilfen für Ferienflieger Condor geplant

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Fluggesellschaft Condor wird vermutlich ein weiteres Mal durch Staatshilfen gerettet. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook im September 2019 ist das Unternehmen nun durch die Corona-Krise erneut in Schieflage geraten. Wie es hieß, soll der bereits bestehende KfW-Kredit mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro aufgestockt werden. Condor selbst bestätigte den Antrag auf Staatshilfen, ohne jedoch Details zu nennen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt beschäftigt derzeit 4.900 Mitarbeiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 12:00 Uhr