Offenbar Mindestbußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer

Berlin: Im Bemühen um einheitliche Regelungen in der Corona-Krise haben sich Bund und Länder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht auf ein Mindest-Bußgeld von 50 Euro verständigt. Das erfuhren Nachrichtenagenturen aus der Videoschalte von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten. Lediglich Sachsen-Anhalt will dies dem Vernehmen nach nicht mittragen. In Bayern gilt seit vorgestern ein höheres Bußgeld. Wer in Bussen, Bahnen und Geschäften keine Maske trägt, muss demnach 250 Euro zahlen. Ein wichtiges Thema bei der Videoschalte war der Umgang mit Reiserückkehrern. Der Deutschen Presseagentur zufolge sollen sich Rückkehrer aus Ländern mit niedriger Ansteckungsrate ab Mitte September nicht mehr kostenlos auf das Virus testen lassen können. Und Reisende in Risikogebiete sollen sich das nach dem Willen von Bund und Ländern genau überlegen. Kanzlerin Merkel will, dass es bei einer Ansteckung bei solchen Reisen während der Quarantäne keine Zahlung des Lohnausfalls und keine Übernahme von Testkosten geben soll. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es noch nicht. In Kürze soll es dazu in Berlin eine Pressekonferenz geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.08.2020 14:15 Uhr