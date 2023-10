Offenbar mehrere Kandidaten für McCarthys Nachfolge

Washington: Nach der Absetzung des Republikaners McCarthy als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses haben sich erste Anwärter auf dessen Nachfolge in Stellung gebracht. Eigentlich sollte die Wahl gemäß der Rangfolge in der Fraktion auf Mehrheitsführer Steve Scalise fallen. Nun hat auch sein Parteikollege Jim Jordan verkündet, für den Posten kandidieren zu wollen. Jordan leitet aktuell den Justizausschuss im Repräsentantenhaus. Es wird erwartet, dass sich auch Kevin Hern, Vorsitzender des sogenannten Republican Study Committee, für den Vorsitz im Repräsentantenhaus bewerben wird. McCarthy war am Dienstag abgesetzt worden, Grund war ein parteiinterner Machtkampf im Streit über die Haushaltspolitik. Mit einer möglichen Abstimmung über die Nachfolge wird kommende Woche gerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 04:00 Uhr