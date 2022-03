Offenbar mehr als 2.500 Festnahmen bei Protesten in Russland

Nachrichtenarchiv - 06.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bei Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind nach Angaben von Aktivisten in Russland heute mehr als 2.500 Menschen festgenommen worden. Wie die auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisierte Nichtregierungsorganisation OVD-Info mitteilte, gab es in 50 russischen Städten Verhaftungen. Seit Beginn des Angriffs am 24. Februar wurden laut der Organisation rund 10.000 Demonstranten festgenommen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny hatte dazu aufgerufen, trotz der Einschüchterungen durch die Behörden täglich für den Frieden zu demonstrieren. Derlei Demonstrationen sind in Russland untersagt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.03.2022 15:00 Uhr