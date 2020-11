Offenbar mehr als 1.000 Festnahmen bei Sonntagsdemos in Belarus

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus sind bei den Sonntagsprotesten gegen Machthaber Lukaschenko offenbar mehr als 1.000 Demonstranten festgenommen worden. Die Menschenrechtsgruppe Wesna listet auf ihrer Internetseite die Namen von 1040 Betroffenen auf. Die meisten kamen in der Hauptstadt Minsk in Gewahrsam. Handy-Videos zeigen, wie vermummte Uniformierte brutal gegen friedliche Demonstranten vorgehen, zum Beispiel mit Tränengas und Blendgranaten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 03:00 Uhr