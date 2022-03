Offenbar keine Todesopfer bei Angriff auf Theater in Mariupol

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Bei dem Angriff auf ein Theater in der belagerten Stadt hat es offenbar keine Todesopfer gegeben. Wie die ukrainische Abgeordnete Wasylenko mitteilte, wurden aber Menschen verletzt. In dem Theater sollen sich während der Bombardierung gestern Abend zwischen 1000 und 1500 Menschen aufgehalten haben. Sie bezeichnete den Angriff als absichtliche "Zerstörung einer Zuflucht". Russland weist nach wie vor alle Vorwürfe zurück. In den frühen Morgenstunden hat die russische Armee auch wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew bombardiert. Ein 16-stöckiges Wohnhaus im östlichen Stadtteil Darnizky sei von Trümmern einer im Anflug abgeschossenen russischen Rakete getroffen worden. Mindestens ein Mensch wurde laut Zivilschutzbehörde getötet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 20:45 Uhr