Offenbar keine Todesopfer bei Angriff auf Theater in Mariupol

NATO greift weiterhin nicht in den Ukraine-Krieg ein

Berlin: Die Ukraine kann auch drei Wochen nach dem Überfall durch die russische Armee nicht mit Hilfe der NATO rechnen. Bundeskanzler Scholz sagte nach dem Besuch von NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin, es bleibe bei dieser Linie. Stoltenberg bezeichnete es als Verantwortung der Militärallianz, zu verhindern, dass dieser Konflikt weiter eskaliere. Denn dies würde nur mehr Leid, Tod und Zerstörung bedeuten. Scholz kündigte von deutscher Seite weitere Hilfe durch finanzielle Mittel, durch die Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch durch die Lieferung von Militärgütern an. Nach dem russischen Luftangriff auf ein Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol laufen die Rettungsarbeiten. Bei dem Angriff gab es offenbar keine Todesopfer, weil der Luftschutzkeller, in den sich etwa 1.000 Menschen geflüchtet hatte, stand hielt. Nach Angaben einer ukrainischen Parlamentsabgeordneten gab es aber Verletzte in dem Theater.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 16:00 Uhr