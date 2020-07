Offenbar keine Annäherung beim EU-Gipfel über Corona-Aufbaufonds

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Auf dem EU-Gipfel hat es in der Nacht weiterhin keine erkennbare Annäherung im Streit über den Corona-Aufbaufonds gegeben. Österreich, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland kämpfen dafür, dass höchstens rund die Hälfte der insgesamt vorgesehenen 750 Milliarden Euro als Direktzuschuss an bedürftige Länder ausgewiesen wird. Der Rest soll aus ihrer Sicht lediglich als Kredit vergeben werden. Die Stimmung zwischen den 27 Staats- und Regierungschefs scheint gereizt zu sein. Frankreichs Präsident Macron soll während der Verhandlungen auf den Tisch gehauen und den niederländischen Ministerpräsidenten Rutte direkt angegriffen haben. Auch Österreichs Kanzler Kurz soll von Macron gemaßregelt worden sein, als er die Sitzung für ein Telefonat verlassen wollte. Macron hielt den fünf Ländern vor, dass auch Frankreich und Deutschland Nettozahler in der EU seien. Sie hätten bisher aber nichts für sich verlangt, sondern das Interesse Europas im Blick. (NUR B2:) Zum aktuellen Stand in Brüssel gleich ein Bericht hier in der Bayern 2 radioWelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 06:00 Uhr