Offenbar kann ein zweiter Hilfskonvoi die Grenze zum Gazastreifen passieren

Rafah: Am ägyptischen Grenzübergang zum Gazastreifen ist heute mittag ein zweiter Hilfskonvoi abgefertigt worden. Nach Angaben ägyptischer Medien haben 17 Lastwagen die Grenze überquert. Gestern war es erstmals gelungen, mit 20 Lastwagen Wasser, Lebensmittel und Medikamente in das Palästinensergebiet zu bringen. Der Koordinator der Vereinten Nationen, Griffiths, erklärte dazu, man stehe in intensiven Verhandlungen mit Israel und Ägypten, zudem seien die USA beteiligt. Hilfsorganisationen schätzen den Bedarf für die 2,3 Millionen Bewohner des abgeriegelten Gazastreifens viel höher ein. - Die Angriffe auf und aus Israel gehen indes weiter. Vom Gazastreifen werden immer noch Raketen abgefeuert, auch die Hisbollah im Libanon nimmt immer wieder israelisches Gebiet unter Beschuss. Zudem feuerte Israel vergangene Nacht auf eine Moschee im Westjordanland, unter der ein Terroristen-Tunnelsystem vermutet wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 14:30 Uhr