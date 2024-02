Offenbar gibt es Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas

Tel Aviv: Im Krieg zwischen Israel und der Hamas gibt es Hoffnung auf weitere Verhandlungen. Die Gespräche über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln seien konstruktiv verlaufen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby. Heute kommen die Vermittler Medienberichten zufolge zu einer weiteren Runde zusammen, offenbar wird auch Israel daran teilnehmen. Auch ein Hamas-Anführer sagte, er halte ein neues Geisel-Abkommen in naher Zukunft für möglich. Von den Verschleppten, die noch immer in der Gewalt der Hamas sind, dürften nach Einschätzung Israels noch etwa 100 am Leben sein. // Unterdessen bewertet das UN-Welternährungsprogramm WFP die Lage der Menschen im Gazastreifen als immer katastrophaler. Viele drohten zu verhungern. Das WFP will trotzdem vorerst keine Nahrungsmittel mehr liefern, weil Hilfs-Lkw angegriffen und geplündert worden seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 10:45 Uhr