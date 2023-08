Offenbar 18 Migranten bei Waldbrand in Griechenland getötet

Athen: In Griechenland hat es bei der neuen Serie von Wald- und Buschbränden eine Tragödie gegeben. Beim Feuer im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes stieß die Polizei in einer Hütte auf 18 verbrannte Leichen. Da keine Meldungen über Vermisste vorlagen, gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei den Toten um Migranten handelt. Auch andernorts in Griechenland ist die Lage verheerend. Im Laufe des Tages wurden immer neue Brände gemeldet. Andere breiteten sich bei starkem Wind, teilweise sogar Sturmböen, schnell aus. Am Abend ordnete die Feuerwehr die Evakuierung eines Bezirks nördlich von Athen an. Mehr als 25.000 Menschen sind davon betroffen. Rund um die Hafenstadt Alexandroupolis brannten Häuser. Am Nachmittag rettete schließlich die Küstenwache rund 40 Menschen, die an Strände geflüchtet waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 21:00 Uhr