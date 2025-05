Özdemir wird Grünen-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Heidenheim: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen mit Cem Özemir in die Landtagswahl 2026 gehen. Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister soll heute auf ihrem Parteitag zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt werden. Man trete mit dem Anspruch an, weiter die führende Regierungspartei zu sein, heißt es von der Parteispitze. Özdemir soll für die Grünen die Nachfolge von Ministerpräsident Kretschmann sichern. Er tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Gewählt wird im März. Die CDU hat vor wenigen Tagen ihren Landesvorsitzenden Manuel Hagel zum Spitzenkandidaten gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 09:00 Uhr