Özdemir will Werbung für ungesunde Kindersnacks einschränken

Berlin: Bundesernährungsminister Özdemir will an Kinder gerichtete Werbung für Produkte mit sehr hohem Zucker-, Salz- oder Fettgehalt gesetzlich einschränken. Diese Werbung werde nicht mehr erlaubt sein, wenn sie sich gezielt an Kinder unter 14 Jahren wende, kündigte der Grünen-Politiker an. Er stellte aber klar, dass das kein allgemeines Werbeverbot für Chips und Schokolade sei. Hintergrund der Neuregelung ist der hohe Anteil der übergewichtigen Mädchen und Jungen in Deutschland. Fast jedes siebte Kind wiegt zuviel. Außerdem hätten die Hersteller von Süß- oder Knapperwaren bislang trotz Selbstverpflichtung freiwillig ihre Werbung für Minderjährige nicht eingeschränkt, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

