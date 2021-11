Özdemir will strengere Auflagen für die Fleischindustrie

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der designierte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will striktere Auflagen für die Fleischindustrie in Deutschland einführen. Wer Fleisch produziere solle das unter Berücksichtigung des Tierwohls und des Klimaschutzes tun, sagte Özdemir der "Stuttgarter Zeitung". Unter Verweis auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien betonte er außerdem, dass die Haltungsform bei Fleisch künftig verbindlich gekennzeichnet werden soll und Förderungen an gute Haltungsbedingungen in den Ställen geknüpft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 11:00 Uhr