Özdemir will sich nach Bauernprotest für weniger Härten bei Agrarkürzungen einsetzen

Berlin: Der Haushaltsstreit der Ampelregierung geht in eine neue Runde. Agrarminister Özdemir, der sich heute tausenden protestierenden Bauern stellte, kündigte an, er werde sich dafür einsetzen, dass die Subventionen nicht so stark gekürzt werden wie geplant. Bei der Kundgebung am Brandenburger Tor bekräftigte der Minister, er habe in der Regierung davor gewarnt, den steuervergünstigten Agrar-Diesel und die Kfz-Steuer-Befreiung für Landmaschinen abzuschaffen. Wirtschaftsminister Habeck sagte "Handelsblatt online", als ehemaliger Landwirtschaftsminister wisse er, unter welchem Druck Bauern wirtschaften. Aber wer an einer Stelle Änderungen wünsche, müsse eine tragfähige Gegenfinanzierung anbieten. Bauernverbands-Präsident Rukwied kündigte Proteste in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an, sollte die Ampel-Regierung an ihren Plänen festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 19:00 Uhr