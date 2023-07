Özdemir will Produkt-Monitoring für Fertiglebensmittel vorstellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Paus kündigt Beschluss zur Kindergrundsicherung bis Ende August an

Berlin: Nach Angaben von Familienministerin Paus will die Bundesregierung die Kindergrundsicherung bis Ende August beschließen. In den ARD-Tagesthemen sagte die Grünen-Politikerin, es gebe nun Einvernehmen. Es müssten nur noch kleine Dinge geregelt werden. Wörtlich sagte Paus: "Die Kindergrundsicherung kommt". Dabei werde es Leistungsverbesserungen geben. Welche das sind, sagte Paus allerdings nicht konkret. Auch zur umstrittenen Finanzierung äußerte sie sich nicht. Die Ministerin fordert bislang zwölf Milliarden Euro. Dagegen hat Finanzminister Lindner für die Haushaltsplanung nur zwei Milliarden vorgesehen. Zuvor hatte sich Kanzler Scholz in den Streit eingeschaltet. In einem Brief an die Familienministerin, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, forderte Scholz das, was die Familienministerin nun angekündigt hat: Einen Gesetzentwurf, dem alle zustimmen können und zwar bis Ende August.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2023 07:00 Uhr