Özdemir will Interessen von Verbrauchern undBauern ausgleichen

04.12.2021 14:15 Uhr

Heidenheim: Der Grünen-Politiker Özdemir will als Landwirtschaftsminister oberster Tierschützer des Landes sein. Özdemir hatte sich in einem internen Machtkampf um das Amt des Agrarministers durchgesetzt. Er betonte, er werde sowohl eine starke Stimme der Verbraucher als auch der Bauern sein. Die Landwirte seien nicht grundsätzlich gegen Tier- und Klimaschutz, sie wollten aber nicht mir den Kosten allein gelassen werden. Als Landwirtschaftsminister werde er versuchen, sowohl das Artensterben wie auch das Höfesterben zu stoppen. Özdemir kritisierte beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen den internen Streit bei der Besetzung der Regierungsposten. Die Querelen hätten ihn an Flügelkämpfe aus früheren Zeiten erinnert. Der linke Parteiflügel hatte gegen die Berufung des Realpolitikers Özdemirs zum Minister Front gemacht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 14:15 Uhr