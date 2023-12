Özdemir will Belastung der Landwirte entschärfen

Berlin: Die Proteste der Bauern gegen die Sparpläne der Bundesregierung zeigen Wirkung. Landwirtschaftsminister Özdemir kündigte an, zumindest eine der zwei geplanten Maßnahmen wieder zurücknehmen zu wollen. Konkret geht es dabei um den Stopp des subventionierten Agrardiesels sowie die Befreiung land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer. Wörtlich sagte Özdemir im ZDF: "Da haben wir überzogen." Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte, die Kürzungen für die Landwirtschaft gingen zu weit und kämen zu plötzlich. SPD-Generalsekretär Kühnert gab zu bedenken, wer etwas an dem Paket ändern wolle, müsse das Geld an anderer Stelle einsparen.- Gestern hatten in Berlin Tausende Landwirte gegen das Ende der Subventionen protestiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 06:00 Uhr