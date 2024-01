Özdemir warnt wegen Bauernprotesten vor Spaltung der Gesellschaft

Berlin: Angesichts der bundesweiten Bauernproteste warnt Landwirtschaftsminister Özdemir vor einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung. Der Funke Mediengruppe sagte er, die Menschen auf dem Land hätten immer mehr das Gefühl, abgehängt zu sein und in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder zu kommen. Die Bauern protestieren schon seit Beginn der Woche gegen die Pläne der Bundesregierung, Subventionen zu streichen. Heute findet in Augsburg eine Kundgebung statt, in anderen bayerischen Städten wie etwa in Ingolstadt, Hof oder Lindau sind Sternmärsche und andere Aktionen geplant.

