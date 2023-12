Özdemir warnt vor Überforderung der Landwirte wegen geplanter Kürzungen

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat Verständnis für den Protest der Bauern geäußert. Hintergrund sind die geplanten Streichungen von Steuersubventionen im Agrarbereich. Vor der Traktor-Demonstration in Berlin sagte der Grünen-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF, der gleichzeitige Wegfall der Erleichterungen bei der Kfz-Steuer und beim Agrardiesel würde zu Wettbewerbsnachteilen mit anderen EU-Ländern führen. Wörtlich fügte Özdemir an: "Wir überfordern gerade die Landwirte". Er betonte, er suche mit seinen Kabinettskollegen weiter eine andere Lösung, die Einsparungen auch in seinem Bereich mit sich brächten. Welche das sein können, wollte Özdemir nicht sagen. Finanzminister Lindner hat bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Wirtschaftsminister Habeck warnte aber davor, den Haushaltskompromiss wieder aufzuweichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 10:00 Uhr