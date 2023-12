Özdemir warnt bei Bauern-Kundgebung vor unzumutbaren Härten für Landwirte

Berlin: Tausende Landwirte haben vor dem Brandenburger Tor gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen protestiert. Agrarminister Özdemir hatte ihnen im Vorfeld Unterstützung zugesagt. Während seiner Rede wurde der Grünen-Politiker mehrfach ausgepfiffen. Er sagte, es sei klar, dass gespart werden müsse. Die Landwirtschaft treffe es aber härter als andere Branchen - davor habe er im Kabinett gewarnt. Verbandspräsident Rukwied hatte zuvor von unzumutbaren Vorschlägen gesprochen. Für den Fall, dass die Regierung die Kürzungen nicht zurücknimmt, kündigte der Bauernpräsident einen - so wörtlich - sehr heißen Januar an. Im Haushalt für das kommende Jahr sollen den Landwirten die Vergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer gestrichen werden. Regierungssprecher Hebestreit kündigte an, an den Spar-Plänen werde trotz aller Kritik festgehalten. Die grundsätzliche Stoßrichtung bleibe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 14:00 Uhr