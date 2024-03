Özdemir verteidigt Tierwohl-Programm in den Ställen

Erfurt: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat sein Programm für mehr Tierwohl in den Ställen verteidigt. Der Grünen-Politiker sagte im BR-Interview, es laufe gut an: Bereits jetzt seien viele Förderanträge gestellt worden. Nach seinen Worten hat die Ampel-Koalition insgesamt mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt, damit sich die Schweinehaltung in Deutschland weiter entwickeln kann - mehr als jede andere Regierung zuvor. Das sei jedoch nur der Anfang, so Özdemir weiter. Tierwohl koste viel Geld und da stehe man den Landwirten zur Seite. Das Tierwohl ist eines der Themen auf der heutigen Frühjahreskonferenz der Agrarminister in Erfurt. Bei dem Treffen geht es außerdem um Bürokratieabbau, Digitalisierung sowie den Agrardiesel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 09:00 Uhr