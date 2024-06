Özdemir verteidigt beim Bauerntag Entlastungspaket für Landwirte

Cottbus: Beim Deutschen Bauerntag hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir das jüngste Entlastungspaket der Bundesregierung gegen Kritik in Schutz genommen. Der Grünen-Politiker zeigte in Cottbus aber auch Verständnis für die Proteste der Landwirte vom Anfang des Jahres. Dafür habe es Gründe gegeben, wenn auch keine guten. Den Beschluss zum Agrardiesel nannte Özdemir ausdrücklich falsch. Jetzt aber kommt nach seinen Worten endlich die steuerliche Gewinnglättung und gute Jahre könnten mit schlechten Jahren verrechnet werden. Was Bürokratie-Abbau angeht, ist das Entlastungspaket laut Özdemir das umfangreichste, das es in den letzten Jahren gab. Bauernpräsident Rukwied hatte gestern scharfe Kritik an dem Maßnahmenpaket der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP geäußert. Er sprach von einem "Päckchen", das hinten und vorne nicht ausreiche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 11:00 Uhr