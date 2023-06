Özdemir verspricht Landwirten Unterstützung beim Umbau der Tierhaltung

Meldungsarchiv - 29.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Münster: Bundesagrarminister Özdemir will die Landwirte beim Umbau der Tierhaltung unterstützen. In seiner Rede auf dem Deutschen Bauerntag in Münster sicherte Özdemir den Delegierten Verlässlichkeit und eine begleitende Finanzierung zu. Ein „Weiter-So“ kann es nach seinen Worten nicht geben: Nun gelte es, Veränderungen auf den Weg zu bringen, um Lebensgrundlagen und Wirtschaftlichkeit zu bewahren: Die Tierhaltung könne nur krisenfest sein, so Özdemir, wenn sie in Zukunft stärker klima- und tiergerecht sei und die Landwirte eine wirtschaftliche Perspektive hätten. Der Grünen-Politiker versprach den Bauern, nach dem geplanten Start des Tierwohllabels für Schweinefleisch die Kennzeichnung zügig auszuweiten. Zahlreiche Landwirte kritisieren das Label als zu einseitig und sehen unter anderem die heimische Produktion gefährdet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 13:00 Uhr