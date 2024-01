Özdemir trägt Subventionsabbau für Landwirte nicht mit

Ellwangen: Bundeslandeswirtschaftsminister Özdemir hat bei einer Protestkundgebung von Landwirten die jüngsten Beschlüsse der eigenen Regierung kritisiert. Der Grünen-Politiker beklagte im baden-württembergischen Ellwangen, von den Streichungen der Subventionen für Landwirte selbst überrascht worden zu sein. Bei Beschlüssen von einer solchen Tragweite müssen nach seinen Worten die Betroffenen und auch der zuständige Fachminister miteinbezogen und angehört werden. Es kann laut Özdemir außerdem nicht sein, dass ein Berufsstand so über Gebühr strapaziert wird, wie es derzeit bei den Landwirten geschieht. Die Beschlüsse könne er als Landwirtschaftsminister nicht mittragen. Bundesweit protestieren auch heute wieder zahlreiche Bauern gegen die Subventionskürzungen. An der Großkundgebung in Augsburg nahmen am Mittag Tausende Landwirte teil, von denen viele mit Traktoren angereist waren. Auch andernorts in Bayern gibt es heute Demonstrationen und Sternfahrten, wie in Ingolstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 14:00 Uhr