Özdemir stellt sich hinter Forderung nach billigerem Obst und Gemüse

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 7 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend nördlich der Donau überwiegend bewölkt, sonst klar. In der Nacht im nördlichen Franken und später an den Alpen wolkig, sonst klar bei Tiefstwerten von 7 bis 0 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, ab dem Nachmittag an den Alpen Schauer oder Gewitter möglich. Am Sonntag unbeständig mit Schauern. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 17:00 Uhr