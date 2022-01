Özdemir sieht Kohlenstoffspeicherung als Chance für Landwirte

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir wirbt für eine klimafreundliche Agrarwende. Am Rande eines EU-Ministertreffens hat der Grünen-Politiker auf die Bedeutung einer kohlenstoff-armen Landwirtschaft hingewiesen. Die Bindung und Speicherung von Treibhausgasen könne zu einer verlässlichen Einnahmequelle für Landwirte werden, sagte Özdemir. Er begrüßte in dem Zusammenhang ausdrücklich die Pläne Frankreichs, die kohlenstoff-arme Landwirtschaft zu einem Schwerpunktthema der EU-Ratspräsidentschaft zu machen. Die EU-Kommission will Kohlenstoffspeicherung als Geschäftsmodell fördern und bis Ende des Jahres einen entsprechenden Rechtsrahmen vorschlagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 14:00 Uhr