Özdemir sieht im Kohleausstieg im Rheinischen Revier Erfolg für Landwirte

Chinesischer Präsident Xi will an seinem Kurs festhalten

Peking: Der chinesische Staatschef Xi will für seine erwartete dritte Amtszeit seinen bisherigen politischen Kurs fortsetzen. Vor rund 2.300 Delegierten beim Parteitag der Kommunistischen Partei sagte er, China stehe eine strahlende Zukunft bevor, aber bis dahin sei es noch ein langer Weg. Xi pries in seiner fast zweistündigen Rede die Errungenschaften der vergangenen Jahre unter seiner Führung. Er rief zu weiteren Investitionen in die Armee auf und schloss nicht aus, Taiwan mit Gewalt unter seine Kontrolle zu bringen. Eine Wiedervereinigung müsse auf jeden Fall erreicht werden, so Xi. Der Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt und dauert eine Woche. Danach soll Xi für eine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt werden. Bei seinen Vorgängern war nach zwei Amtszeiten Schluss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2022 11:00 Uhr