Özdemir setzt auf Änderungen bei Agrar-Kürzungen

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat bekräftigt, dass er die beschlossenen finanziellen Belastungen für die Landwirte entschärfen will. Im ZDF-"heute journal" sagte Özdemir am Abend, zumindest eine der beiden von der Regierung geplanten Maßnahmen müsse fallen. Dabei bezog er sich auf den geplanten Wegfall der Agrardiesel-Subventionen sowie auf das geplante Ende der Kfz-Steuer-Befreiung. Er selbst suche nach Wegen, wie man das einzusparende Geld auf andere Weise aufbringen könnte, so Özdemir. In Berlin hatten gestern Tausende Bauern aus ganz Deutschland mit Traktorkolonnen gegen die geplanten Kürzungen protestiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 01:00 Uhr