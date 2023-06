Özdemir schwächt geplantes Werbeverbot für Süßigkeiten ab

Meldungsarchiv - 24.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesernährungsminister Özdemir will die Beschränkungen für an Kinder gerichtete Werbung zeitlich enger fassen als bisher vorgesehen. Der Grünen Minister kündigte in der "Rheinischen Post" an, das Werbeverbot für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz auf Tageszeiten zu beschränken, in denen besonders viele Kinder Fernsehen schauen. Nach seinem Vorschlag soll das Verbot werktags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 11 und sonntags von 8 bis 22 Uhr gelten. Bislang waren die sogenannten Kinder-Werbeschranken täglich von 6 bis 23 Uhr vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2023 06:00 Uhr