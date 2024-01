Özdemir ruft zur Zusammenarbeit in Agrarpolitik auf

Berlin: Landwirtschaftsminister Özdemir hat die Opposition zur Zusammenarbeit in der Agrarpolitik aufgerufen. Man könne jetzt gemeinsam konstruktiv daran arbeiten, die Landwirtschaft zukunftsfest zu machen, sagte der Grünen-Politiker in der Debatte über den Agrarbericht der Bundesregierung. Der Chef der CDU/CSU-Fraktion, Merz, ging hingegen auf Konfrontationskurs zur Ampel. Er hielt der Regierung vor, nicht nur in der Agrarpolitik keine Mehrheit in der Bevölkerung mehr zu haben. Merz forderte, die Landwirtschaft von weiteren Belastungen zu verschonen. Der Bauernverband drohte inzwischen mit weiteren Protesten, falls die geplante Streichung der Agrarsubventionen nicht zurückgenommen werden. Verbandschef Rukwied kündigte für diesen Fall an, die Aktionen von kommender Woche an auszuweiten.

