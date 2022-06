Özdemir rechnet mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeslandwirtschaft Özdemir rechnet infolge des Ukrainekriegs damit, dass Lebensmittel im Herbst und Winter noch teurer werden. Da der Handel sich jetzt mit teurer Energie versorgen müsse, würden die Preissteigerungen dann an die Kunden weitergereicht. Vor Beginn des Deutschen Bauerntages heute in Lübeck versprach der Grünen-Politiker erneut die Landwirtschaft hierzulande zu unterstützen. Im Morgenmagazin vom ARD und ZDF wies Özdemir darauf hin, dass es jetzt primär wichtig sei, die Abhängigkeit von russischen Energieträgern so weit wie möglich zu reduzieren. Die Folgen des Ukrainekrieges könne man nicht ungeschehen machen. Daher, so Özdemir, brauche es dringend Alternativen und weitere Entlastungen, die von der Bundesregierung zum Teil schon auf den Weg gebracht worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2022 07:00 Uhr