Özdemir präsentiert Vorschlag für Tierwohlcent

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat seine Vorschläge für einen sogenannten "Tierwohl-Cent" konkretisiert. Laut einem Eckpunktepapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, will Özdemir pro Kilo Fleisch eine Abgabe im niedrigen Centbereich erheben. Aus den Einnahmen sollen Landwirte den Stallumbau für eine tiergerechtere Haltung finanzieren können. Ob die Abgabe kommt, ist allerdings fraglich: Für die Umsetzung wäre das Bundesfinanzministerium zuständig. Ressortchef Lindner von der FDP ist strikt gegen Steuererhöhungen. Bauernverbände hatten in der Vergangenheit zurückhaltend auf Pläne für eine Tierwohlabgabe reagiert. Die Branche steht unter Druck: Seit Jahren wird immer weniger Fleisch in Deutschland produziert und dafür mehr aus dem Ausland eingeführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 18:45 Uhr