Özdemir kündigt hohe Kosten für Waldumbau an

Berlin: Die Rettung des Waldes in Deutschland wird aus Sicht von Agragminister Özdemir hohe Kosten verursachen. Hintergrund ist die neue Waldzustandserhebung, die er noch am Vormittag vorstellen wird. Demnach ist der Zustand der Wälder in Deutschland schlecht; Vier von fünf Bäumen sind krank. Als Ursache nannte Özdemir im Morgenmagazin von ARD und ZDF vorab die Klimakrise - der Wald sei im Trockenstress. Dass es bundesweit viele Monokulturen gebe, verstärke das Problem. Im Hinblick auf Sparvorgaben der Bundesregierung sagte er, er spare in seinem Ressort. Zur Rettung des Waldes in Deutschland gebe allerdings keine Alternative. Özdemir bereitet derzeit eine Reform des fast 50 Jahre alten Bundeswaldgesetzes vor - er spricht von einem Generationenprojekt. Verbesserungen für Klimaschutz und Biodiversität müssten mit der wirtschaftlichen Nutzung durch Waldbesitzer vereint werden, so Özdemir.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 08:00 Uhr