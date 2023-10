Özdemir kritisiert linken Antisemitismus

Berlin: Cem Özdemir von den Grünen fordert, konsequent gegen Antisemitismus hierzulande vorzugehen. In einem Beitrag für den Stern hat der Agrarminister geschrieben, wenn auf Demonstrationen Parolen in arabischer Sprache skandiert werden, sollten die Sicherheitsbehörden diese übersetzen und so gegebenenfalls strafrechtlich verfolgen können. Als besonders verstörend bezeichnete es Özdemir, wie gerade manche Linke angesichts des Hamas-Terrors darin versagten, Menschlichkeit zu zeigen - oder überhaupt anzuerkennen, dass es Terrorismus ist. Antisemitismus von links werde oft als antikolonialer Befreiungskampf dargestellt, statt als Judenfeindlichkeit, so der Grünen-Politiker. Es gebe aber keinen weniger schlimmen Antisemitismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 07:00 Uhr