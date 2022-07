Özdemir kann sich spätere Stilllegung von Agrarflächen vorstellen

Nachrichtenarchiv - 17.07.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist bei der Frage der Stilllegung von Agrarflächen kompromissbereit. Bei der Eröffnung der Messe Interforst sagte Özdemir, angesichts drohender Hungersnöte strecke er die Hand aus, wenn es darum gehe, von der EU geplante Stilllegungen von Anbauflächen vorübergehend auszusetzen. Zuvor hatte Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber davor gewarnt, dass Europa wie beim Gas auch in der Land- oder Forstwirtschaft seine Rohstoffsicherheit verlieren könnte. Zugleich bekannte sich Kaniber aber zum Ziel des Green Deals der EU, ab 2023 vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr zu bewirtschaften. STOPP Özdemir gab außerdem das Ziel aus, dass in der Tierhaltung kein Soja aus Ländern mehr verfüttert werden soll, in denen dafür Wald abgeholzt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2022 15:00 Uhr