Özdemir ist Spitzenkandidat der Südwest-Grünen

Heidenheim: Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zieht als Spitzenkandidat der baden-württembergischen Grünen in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der 59-Jährige erhielt beim Parteitag in Heidenheim 97 Prozent der Stimmen. Er soll den Grünen die Macht sichern und zum zweiten grünen Ministerpräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann wird nach 15 Jahren Amtszeit nicht mehr antreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 13:00 Uhr