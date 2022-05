Özdemir hofft auf Kriegsende für mehr Weizenexporte aus der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin Bundesagrarminister Özdemir hat die Hoffnung geäußert, dass der Krieg bald endet und die Ukraine wieder mehr Weizen exportieren kann. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der Grünen Politiker, es sei eine gute Nachricht, dass sich die ukrainische Armee an einer Stelle bis an die Grenze zu Russland zurückgekämpft habe. In der Gegend um die nordukrainische Stadt Charkiw hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die Grenze erreicht. Nach den Worten von Özdemir gibt es derzeit beim Export von Weizen aus der Ukraine nur zweit- oder drittbeste Lösungen, nämlich den Transport über Straßen, Schienen und Flüsse. Laut Özdemir könnte mit einem Ende der Kampfhandlungen auch die Blockade der Schwarzmeer-Stadt Odessa aufgehoben werden und somit wäre der Seeweg zum Transport von Weizen wieder frei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 12:00 Uhr