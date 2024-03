Özdemir fürchtet um Umweltschutz in der Landwirtschaft

Berlin: Landwirtschaftsminister Özdemir sieht die deutsche Land- und Forstwirtschaft auch bei gelockerten EU-Vorschriften in der Pflicht für mehr Umweltschutz. In einem Interview sagte der Grünen-Politiker, die in Brüssel vereinbarten Erleichterungen bei den Umweltauflagen dürften nicht dazu führen, dass die Anstrengungen für mehr gesunde Böden und Artenschutz nachlassen. Der sogenannte "Green Deal" müsse konsequent weiterverfolgt werden, so Özdemir. Die EU-Kommission hatte gestern beschlossen, den Mitgliedsstaaten mehr Freiräume bei den Vorschriften für die Landwirtschaft zu geben. Damit könnten Bauern zum Beispiel selbst entscheiden, ob sie Flächen brachliegen lassen oder nicht. Auch soll es möglich sein, die Kontrollen kleiner Höfe zu verringern. Der Bundesregierung liegen dazu schon zahlreiche Vorschläge aus den Bundesländern vor. Diese sollen jetzt geprüft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 08:00 Uhr