Özdemir fordert Planungssicherheit für Landwirte

Berlin: Angesichts der Bauernproteste plädiert Landwirtschaftsminister Özdemir für eine Stärkung der Landwirtschaft. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte der Grünen-Politiker, die Landwirte bräuchten eine positive Perspektive und Planungssicherheit. Konkret schlug Özdemir eine Abgabe für das Tierwohl vor, um den Umbau von artgerechteren Ställen zu finanzieren. Nach seinen Worten brauchen die Landwirte keine Angst vor der Reaktion der Verbraucher auf eine solche Verteuerung haben. Außerdem verlangte Özdemir feste Preise für die Milchbauern. Gleichzeitig will der Grünen-Minister an den geplanten Kürzungen der Subventionen beim Agrar-Diesel festhalten - genau wie Finanzminister Lindner. Gegen die Sparpläne wollen bayerische Landwirte auch heute demonstrieren: Aktionen sind in Dachau, Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 10:00 Uhr