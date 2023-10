Özdemir fordert konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland. In einem Gastbeitrag für das Magazin "Stern" schreibt der Grünen-Politiker wörtlich: "Wenn wir sagen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf, dann müssen wir dem Taten folgen lassen." Wenn die Grenzen der Meinungsfreiheit zur Volksverhetzung überschritten würden und zu Hass und Gewalt aufgerufen werde, müsse dies vor Gericht gebracht und öffentlich gemacht werden, so Özdemir. - Seit dem Überfall der Hamas Anfang Oktober nahm die Zahl der antisemitischen Vorfälle bundesweit zu. Bei Demonstrationen von Palästinensern und Unterstützern bejubelten einige Teilnehmer die Hamas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 01:00 Uhr