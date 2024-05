Özdemir fordert EU-weit Herkunftsangaben auf Lebensmitteln

Brüssel: Auf Lebensmittelverpackungen sollen nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir künftig EU-weit verpflichtend Angaben zum Herkunftsland vermerkt sein. Bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel sagte der Grünen-Politiker, eine solche Angabe sei notwendig, damit Verbraucher eine kompetente Kaufentscheidung treffen könnten. Özdemir forderte die EU-Kommission auf, einen Vorschlag für eine solche Vorschrift zu machen. Zugleich wies er darauf hin, dass Betriebe in Deutschland so gestärkt werden könnten, da Konsumenten Wert auf Produkte aus der Region legten. Nähere Herkunftsangaben sind in der EU bislang etwa bei frischen Produkten wie Obst oder Eiern sowie bei vorverpacktem Fleisch verpflichtend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 14:00 Uhr