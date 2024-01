Özdemir äußert Verständnis für Bauernproteste

Berlin: Landwirtschaftsminister Özdemir hat Verständnis für die bundesweiten Proteste von Bauern gezeigt. Er könne nachvollziehen, dass viele Landwirte und Landwirtinnen sagten, es reiche noch nicht, sagte Özdemir in Berlin. Andererseits habe man angesichts der schwierigen Haushaltslage Kompromisse finden müssen, erklärte er mit Blick auf die inzwischen abgeschwächten Sparpläne, die die Ampelregierung am Nachmittag trotz der laufenden Demonstrationen beschlossen hat. In ganz Deutschland sorgten Bauern heute für Verkehrsbehinderungen. Sie blockierten Straßen und Ausfahrten, sowie Grenzübergänge. Für die ganze Woche hat ihr Dachverband Aktionen angekündigt. Morgen sollen diese zwar nicht so massiv ausfallen, wie heute, aber beispielsweise in Passau ist ein Korso mit Traktoren geplant, in Schwabmünchen und Gunzenhausen sollen Kundgebungen stattfinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 20:45 Uhr