ÖVP wird bei Wahlen in Niederösterreich abgestraft, FPÖ verdrängt die SPÖ von Platz zwei

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

St. Pölten: Bei der Landtagswahl in Niederösterreich ist die konservative ÖVP abgestraft worden. Nach dem vorläufigen Endergebnis rutschte die Partei um fast zehn Punkte auf knapp 40 Prozent ab. Damit bleibt sie zwar stärkste Kraft, verlor aber ihre absolute Mehrheit im Landtag und erzielte gleichzeitig das schlechteste Ergebnis seit 1945. Belastet wird die Kanzlerpartei unter anderem durch Korruptionsermittlungen. Fast ein Viertel der Stimmen ging an die FPÖ, mit gut 24 Prozent überholen die Rechten die Sozialdemokraten - denn auch die SPÖ fuhr das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte ein. ÖVP-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Mikl-Leitner sprach von einem schmerzlichen Ergebnis für die Volkspartei in Niederösterreich. Die FPÖ hat eine Zusammenarbeit mit ihr bereits ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2023 22:30 Uhr