ÖVP und SPÖ billigen Koalition mit Neos

ÖVP und SPÖ billigen Koalition mit Neos: Die Spitzen der Konservativen und der Sozialdemokraten in Österreich haben grünes Licht für die Bildung einer Dreier-Koalition mit den liberalen Neos gegeben. ÖVP-Chef Stocker soll am Montag als neuer Bundeskanzler vereidigt werden. Allerdings müssen am Sonntag zuerst noch die Mitglieder der Neos dem Bündnis zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2025 18:15 Uhr