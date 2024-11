ÖVP, SPÖ und Neos nehmen Koalitonsverhandlungen auf

Wien: Österreich steuert auf eine Koalition von konservativer ÖVP, den Sozialdemokraten SPÖ und den liberalen NEOs zu. Wie ÖVP-Chef und Bundeskanzler Nehammer am Mittag bekannt gab, werden die drei Parteien Verhandlungen über ein entsprechendes Regierungsbündnis aufnehmen. Sollten diese erfolgreich sein, wäre es das erste Dreierbündnis in Österreich seit 1945. Gewonnen hatte die Nationalratswahlen Ende September die rechte FPÖ. Doch mit ihr will niemand regieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 13:00 Uhr