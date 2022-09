ÖVP fährt in Tirol historisch schlechtes Ergebnis ein, bleibt aber stärkste Kraft

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Bei der Landtagswahl in Tirol zeichnet sich für die regierende ÖVP ein Debakel ab. Nach den ersten Hochrechnungen liegt sie bei 34,5 Prozent. Das wäre ein Absturz von zehn Punkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor vier Jahren. SPÖ und FPÖ liegen demnach jeweils bei rund 19 Prozent. Die Liste Fritz, die sich als Bürgerliste gegen Machtmissbrauch versteht, kommt auf zehn Prozent. Die Grünen, aktuell Koalitionspartner der ÖVP, liegen bei acht und die liberalen Neos bei rund sechs Prozent. Für die Tiroler ÖVP bedeutet das Ergebnis das Schlechteste seit ihrem Bestehen - dennoch bleibt sie stärkste Kraft und dürfte auch die nächste Regierung anführen. Als Gründe für das Minus werden das niedrige Ansehen der von der ÖVP angeführten Bundesregierung in Wien genannt, und die Tatsache, dass Spitzenkandidat Mattle in Tirol als kaum profiliert gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 20:00 Uhr